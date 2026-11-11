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11 ноября, 16:46

Транспорт

Пассажиры совершили почти 90 млн поездок на МЦД с начала осени

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С начала осени пассажиры Московских центральных диаметров (МЦД) совершили более 88 миллионов поездок. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Он отметил, что такие показатели говорят о востребованности этого вида транспорта. На МЦД-1 пришлось 17,9 миллиона поездок, на МЦД-2 – 24,1 миллиона, на МЦД-3 – 27,2 миллиона, а на МЦД-4 – 19,1 миллиона.

В настоящее время на диаметрах курсируют около 400 современных составов, включая флагманские "Иволги". Также работают 90 московских городских вокзалов. МЦД связывают города и районы, помогают пассажирам экономить время в пути и с комфортом добираться до нужных мест.

Ликсутов добавил, что диаметры работают почти 7 лет. По его словам, город продолжит обновлять подвижной состав, запускать современные поезда и развивать московские городские вокзалы. На последних удобно пересаживаться между разными видами транспорта, а навигация, указатели и информационные табло помогают выбрать нужный маршрут.

Ранее стало известно, что за полгода на маршруте Т2 – самом длинном городском трамвайном диаметре в мире – совершили более 11,5 миллиона поездок. Маршрут связал юг, центр и восток Москвы. Протяженность диаметра – 33 километра. Он проходит через 13 районов в пяти административных округах города.

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