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11 ноября, 16:12

Происшествия

В Ярославле мужчина с ножом напал на продавщицу в магазине

Фото: 76.мвд.рф

В Ярославле мужчина с ножом напал на продавщицу в магазине и ранил ее, девушка находится в реанимации. Об этом сообщило УМВД России по Ярославской области в своем канале в мессенджере MAX.

Утром, 11 ноября, в полицию поступили сведения о происшествии в магазине на Ленинградском проспекте. Неизвестный мужчина напал на продавщицу 2006 года рождения, злоумышленника оперативно задержали.

Нападавшим оказался гражданин 1978 года рождения. Сейчас он находится в отделении полиции, ведется разбирательство.

"Собранные правоохранителями материалы будут направлены в СУ СК России по Ярославской области для принятия процессуального решения", – подчеркнули в МВД.

Ранее в поселке Большеречье Омской области 17-летняя студентка получила более 20 ножевых ранений и лишилась пальца во время нападения 19-летней знакомой по техникуму. По предварительным данным, девушка испытывала неприязнь к пострадавшей и выманила ее на пустырь, где несколько раз ударила ножом. Находившаяся рядом подруга нападавшей снимала происходящее на телефон.

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