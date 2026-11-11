Песков заявил, что Путин получит полный доклад о переговорах в Абу-Даби

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Владимир Путин получит полный доклад российской делегации об итогах трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию в Абу-Даби, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На данный момент соответствующий доклад российский лидер еще не получил, уточнил Песков. Он также добавил, что при необходимости Путин проведет очную встречу с переговорщиками после их возвращения в Москву.

На вопрос о приезде в Россию представителей США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера Песков ответил, что общение с американской стороной будет продолжено. Что касается контактов с Европой, то конкретного видения формата обсуждения украинского конфликта с европейцами сейчас нет, отметил представитель Кремля.

"Конечно, на каком-то этапе наверняка об этом может пойти речь, но в настоящий момент мы слышим заявления европейцев, которые не свидетельствуют об их желании внести какой-то вклад в продвижение по мирному треку", – добавил Песков.

При этом пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что Путин открыт к контактам с представителями Европы, в том числе с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Переговоры представителей Москвы, Вашингтона и Киева в Абу-Даби проходили 10 и 11 ноября. В первый день встреча длилась 4,5 часа, а во второй – около 1,5 часа. По словам Кушнера, самым сложным вопросом в ходе консультаций оказался территориальный вопрос.

Стороны договорились о новом обмене пленными между Россией и Украиной. Его конкретные параметры будут объявлены в ближайшее время.

