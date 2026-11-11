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11 ноября, 14:17

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Bild: более 60% женщин-военнослужащих в Германии заявили о домогательствах в армии

Более 60% женщин-военнослужащих в Германии заявили о домогательствах в армии

Фото: depositphotos/mikdam

Более 60% опрошенных женщин-военнослужащих сталкивались с сексуальными домогательствами во время прохождения службы в армии Германии. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на имеющиеся в ее распоряжении результаты анонимного исследования.

В опросе приняли участие более 4 тысяч женщин. По данным исследования, почти 40% респонденток сталкивались во время службы с непристойными высказываниями в свой адрес и комментариями сексуального характера.

Еще 15% пожаловались на домогательства с использованием изображений, сделанных без их согласия или сгенерированных с помощью искусственного интеллекта, а более 8% женщин рассказали о физическом насилии.

Кроме того, 2% опрошенных заявили о случаях сексуального насилия. Однако более трети участниц опроса решили не выносить на публику случаи домогательства. Всего анкеты раздали 25 тысячам действующим и бывшим женщинам-военнослужащим, но ответили на вопросы только свыше 17%.

Ожидается, что скоро министр обороны ФРГ Борис Писториус представит итоги исследования в комитете бундестага по обороне, после чего данные обнародуют официально.

Ранее военного гинеколога Блейна Макгроу в США обвинили в сексуальных домогательствах и незаконной видеосъемке обнаженных пациенток. Жертвами врача стали около 1 500 женщин. Макгроу работал в армейских госпиталях, где в основном принимал супруг военнослужащих.

Согласно коллективным искам пострадавших, врач систематически нарушал профессиональные границы. Он тайно снимал пациенток на видео, принуждал оголять грудь и допускал неподобающие прикосновения к интимным зонам.

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