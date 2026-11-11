Стубб охарактеризовал Путина как хорошего собеседника

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Президент Финляндии Александр Стубб после телефонного разговора с Владимиром Путиным назвал российского лидера хорошим собеседником. Об этом он заявил в беседе с газетой Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает RT.

Стубб охарактеризовал Путина как очень проницательного и подготовленного к разговору человека. Отдельно он отметил спокойствие президента России в ходе общения и его умение слушать.

27 октября Путин провел телефонные переговоры со Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. При этом инициаторами звонка стали европейские лидеры.

В частности, стороны обсудили урегулирование конфликта на Украине. Позже финский президент назвал этот разговор поворотным для него моментом.