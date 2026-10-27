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27 октября, 13:30

Политика

Путин обменялся мнениями с президентом Финляндии и премьером Норвегии по Украине

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, в ходе которого стороны обсудили урегулирование украинского кризиса. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В разговоре учитывались итоги встречи Путина со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом, состоявшейся 21 октября в Санкт-Петербурге, а также контакты Стубба и Стере с Уиткоффом и президентом Украины Владимиром Зеленским в Осло.

Собеседники приветствовали договоренность о возобновлении трехсторонних переговоров России, Украины и США. Одной из тем встречи станет обеспечение безопасности России и Украины после полного прекращения боевых действий.

Путин изложил свою оценку текущей ситуации в зоне конфликта и напомнил о его первопричинах. Российский лидер обратил внимание на политику стран ЕС и НАТО, которую Москва считает конфронтационной и ведущей к затягиванию боевых действий.

"Достижение справедливого долгосрочного мира возможно только при полном и безусловном учете законных интересов Российской Федерации", – говорится в сообщении Кремля.

Отдельно лидеры обсудили вопросы безопасности и стабильности в регионах Балтийского моря и Северной Европы. Стубб и Стере подтвердили важность соблюдения международного морского права и принципа свободы судоходства.

Путин также проинформировал собеседников о начале гуманитарной операции при посредничестве США в районе российского населенного пункта Алешки. По итогам разговора политики договорились продолжать прямые контакты по телефону.

Кроме того, Стубб сообщил, что вместе со Стере обсудил состоявшийся разговор с Зеленским. Президент Финляндии охарактеризовал беседу с российским лидером как откровенную и содержательную и заявил, что остановить войну можно только прямыми переговорами, а Стере сделал акцент на необходимости деэскалации. Тем не менее оба лидера говорили от имени своих стран, а не всей Европы.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что Москва будет готова возобновить трехсторонние контакты с США и Украиной после 4 ноября, когда страна отметит День народного единства. Первый раунд он охарактеризовал как "пристрелочный" и призвал не ждать скорых результатов, а в качестве возможного места встречи назывался Абу-Даби.

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