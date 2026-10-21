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21 октября, 11:57

Политика

Путин начал встречу с Уиткоффом в Константиновском дворце в Петербурге

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Владимир Путин начал встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом в Константиновском дворце.

В ходе беседы российский лидер поинтересовался результатами переговоров по украинскому урегулированию, прошедших в Норвегии накануне, на которых присутствовал Уиткофф. Встреча была посвящена вопросам урегулирования украинского конфликта.

"Хочу поблагодарить вас и президента (США Дональда. – Прим. ред.) Трампа за внимание к проблемам урегулирования кризиса на Украине", – заявил Путин.

Российский лидер отметил, что в последнем разговоре американский президент подчеркивал необходимость прекращения боевых действий ради остановки человеческих потерь.

На переговорах в Осло присутствовали президент Украины Владимир Зеленский, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Норвегии Йонас Гара Стере и Уиткофф.

Участники обсудили возможные пути урегулирования конфликта, вопросы безопасности Украины, территориальные разногласия и санкции. По итогам консультаций стороны заявили о согласовании подходов к дальнейшим дипломатическим шагам

Затем Уиткофф направился в Россию из Осло 21 октября, чтобы обсудить результаты переговоров с российским руководством. В Пулково его встретил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев, после чего кортеж отправился в Константиновский дворец.

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