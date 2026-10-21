21 октября, 11:57Политика
Путин начал встречу с Уиткоффом в Константиновском дворце в Петербурге
Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына
Владимир Путин начал встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом в Константиновском дворце.
В ходе беседы российский лидер поинтересовался результатами переговоров по украинскому урегулированию, прошедших в Норвегии накануне, на которых присутствовал Уиткофф. Встреча была посвящена вопросам урегулирования украинского конфликта.
"Хочу поблагодарить вас и президента (США Дональда. – Прим. ред.) Трампа за внимание к проблемам урегулирования кризиса на Украине", – заявил Путин.
Российский лидер отметил, что в последнем разговоре американский президент подчеркивал необходимость прекращения боевых действий ради остановки человеческих потерь.
На переговорах в Осло присутствовали президент Украины Владимир Зеленский, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Норвегии Йонас Гара Стере и Уиткофф.
Участники обсудили возможные пути урегулирования конфликта, вопросы безопасности Украины, территориальные разногласия и санкции. По итогам консультаций стороны заявили о согласовании подходов к дальнейшим дипломатическим шагам
Затем Уиткофф направился в Россию из Осло 21 октября, чтобы обсудить результаты переговоров с российским руководством. В Пулково его встретил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев, после чего кортеж отправился в Константиновский дворец.