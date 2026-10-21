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21 октября, 08:31

Политика

Дмитриев приехал в аэропорт Пулково встретить Уиткоффа

Фото: MAX/"Аэропорт Пулково"

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев приехал в аэропорт Пулково, чтобы встретить спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, передает РИА Новости.

Дмитриев вышел из гостиницы в историческом центре города и сел в автомобиль, который направился в сторону Исаакиевской площади.

К третьему терминалу аэропорта "Пулково" проследовали несколько правительственных автомобилей и спецтранспорт – кортеж въехал на территорию воздушной гавани перед ожидаемым визитом американского представителя. После этого на территорию аэропорта прибыл и сам Дмитриев.

Согласно полетным данным, самолет ВВС США, вылетевший из Осло, и на борту которого, предположительно, находится Уиткофф, уже пересек границу с Россией. Это произошло в 08:28 по московскому времени.

Во вторник, 20 октября, спецпосланник президента США провел переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским в Осло. К консультациям также присоединились премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере и президент Финляндии Александер Стубб.

Как сообщают СМИ, США, Украина и европейские партнеры выработали согласованный подход к дальнейшим дипломатическим шагам и взаимодействию с Россией. В частности, во время переговоров в Осло украинская сторона выдвинула новые идеи и предложения, они были детально обсуждены.

Позже госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Уиткофф направился в Санкт-Петербург. По его словам, встреча в Осло была "позитивной".

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Сюжет: Переговоры по Украине
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