США, Украина и Европа согласовали позицию по диалогу с Россией

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США, Украина и европейские партнеры выработали согласованный подход к дальнейшим дипломатическим шагам и взаимодействию с Россией. Об этом сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Он назвал "крайне продуктивными" консультации спецпосланников США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с лидерами Норвегии и Финляндии, прошедшие 20 октября в Осло.

Во время переговоров украинская сторона выдвинула новые идеи и предложения, которые были детально обсуждены. На данный момент между США, Украиной и Европой есть "прочная согласованность на рабочем уровне" по дальнейшим шагам. Участники консультаций разделяют и "общее стремление к поиску практических решений для прекращения войны", добавил чиновник США.

Уиткофф приедет с визитом в Санкт-Петербург 21 октября. Американский чиновник встретится с российским руководством и обменяется мнениями по итогам встречи с Зеленским и представителями Европы.

Москва готова рассмотреть предложения Уиткоффа, однако политических уступок с российской стороны не будет, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Кроме того, по его словам, рассматривать предложения стоит также и не ожидая политического расположения, которое "нас "вывезет" во всех мировых делах".