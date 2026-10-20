В Осло заявили о визите Уиткоффа в Санкт-Петербург 21 октября

Фото: ТАСС/picture alliance/SvenSimon-Pre/Press Service Of The President Of Ukraine

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф приедет с визитом в Санкт-Петербург 21 октября. Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере на пресс-конференции после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и представителями США.

По его словам, спецпосланник встретится с российским руководством и обменяется мнениями по итогам встречи. Премьер-министр добавил, что в ходе обсуждения рассматривались предложения европейских и американских коллег. Переговоры также могли подготовить почву для встречи на уровне лидеров, добавил Стере.

Участники затронули вопрос безопасности Украины, "план обеспечения ее процветания", территориальные вопросы, санкции и европейскую архитектуру безопасности.

В свою очередь, президент Финляндии Александр Стубб на пресс-конференции рассказал о "реальном прогрессе" – как по общим параметрам урегулирования кризиса, так и по краткосрочным мерам. По его словам, стороны определили ключевые элементы будущих договоренностей в области безопасности и экономики.

Также в ходе встречи были рассмотрены вопросы, касающиеся противовоздушной обороны, энергетических объектов и частичного прекращения огня, включая сферу энергетики и продовольственной безопасности.

Стубб подчеркнул, что Уиткофф привезет в Санкт-Петербург предложения, основанные на обсуждениях американских, украинских и европейских представителей в Майами.

"Ключевым, конечно, будет то, какие сигналы Стив Уиткофф сможет привезти завтра из Санкт-Петербурга", – отметил финский лидер.

Кроме того, за последнюю неделю удалось добиться значительного прогресса по урегулированию кризиса "по существу" и на техническом уровне, без лишней огласки, заключил он.

Встреча делегации Украины во главе с Зеленским и Уиткоффом прошла 20 октября. В ней приняли участие представители Европы – Стере и Стубб.

Между тем министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова рассмотреть предложения Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера, однако политических уступок с российской стороны не будет. По его словам, рассматривать предложения стоит также и не ожидая политического расположения, которое "нас "вывезет" во всех мировых делах".