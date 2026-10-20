Лавров: Россия посмотрит, что предложат Уиткофф и Кушнер

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Москва готова рассмотреть предложения спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера, однако политических уступок с российской стороны не будет. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Стив Уиткофф и Джаред Кушнер приезжали и пытались нам что-то "организовать". Посмотрим, что предложат. Если предложат то, что нам выгодно экономически и финансово, то почему нет?" – отметил он на встрече с выпускниками вузов, впервые принятыми на дипломатическую службу.

Кроме того, по его словам, рассматривать предложения стоит также и не ожидая политического расположения, которое "нас "вывезет" во всех мировых делах".

Глава МИД также подчеркнул, что в американской истории сложилась политическая традиция, согласно которой новый президент не связан решениями предшественника. По его предположению, эта возможность впоследствии будет использоваться Вашингтоном для того, чтобы торговаться с Россией.

Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере анонсировал, что Киев инициировал переговоры по урегулированию украинского кризиса в Осло с участием Уиткоффа и Кушнера.

Встреча делегации Украины во главе с украинским президентом Владимиром Зеленским и Уиткоффом прошла 20 октября. В ней приняли участие представители Европы – Стере и президент Финляндии Александер Стубб.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что российская сторона готова вести переговоры по урегулированию конфликта только с легитимным представителем украинской власти.