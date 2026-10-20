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Запад уже никогда не будет главным игроком, "заказывающим музыку". Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с выпускниками вузов, принятыми впервые на дипломатическую службу.

По словам главы МИД, мир развернулся в другую сторону и исторический процесс объективно меняет экономику, политику и мировые финансы.

"Запад уже никогда не будет главным игроком, "заказывающим музыку". Он пускается во все тяжкие, идет на беспрецедентные авантюры", – сказал Лавров.

В пример министр привел похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро вместе с женой, а также многолетнюю поддержку европейцами неонацистского киевского режима, который, по его словам, они уже открыто называют инструментом войны всего Запада против России.

Отдельно Лавров остановился на принципах, которые Россия продвигает в мировой политике.

"Созидательная философия, которую мы продвигаем, отличает такие объединения, как ШОС, БРИКС, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС и, конечно, наше Союзное государство России и Белоруссии", – отметил министр.

Он подчеркнул, что участники этих структур нацелены на то, чтобы получить максимум выгод от совместного развития, не дружить против кого бы то ни было и вести равноправный, честный разговор по поиску баланса интересов.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что коллективный Запад мешает России достичь целей спецоперации. По его мнению, Англия, Германия, Франция и Польша "прибрали к рукам" Украину в результате госпереворота 2014 года.