Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 октября, 18:29

Политика

В МИД РФ назвали нереалистичными идеи немедленного отказа от ядерного оружия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Идеи немедленного и безусловного отказа от ядерного оружия контрпродуктивны и нереалистичны, а прогресс на разоруженческом треке невозможен без устранения фундаментальных противоречий. Об этом заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Олег Постников.

"Столь же нереализуемы и попытки искусственно установить сроки разоружения, тем более в нынешней весьма турбулентной и непредсказуемой международной обстановке", – приводит его слова пресс-служба ведомства.

По словам Постникова, основное препятствие для сокращения арсеналов заключается в курсе Запада на достижение военного превосходства. В качесте дестабилизирующих факторов дипломат счел "совместные ядерные миссии" НАТО в Европе, перенос американского "расширенного сдерживания" в Азиатско-Тихоокеанский регион с перспективой создания тройственного "ядерного альянса" США – Южная Корея – Япония, наращивание глобальной системы ПРО под задачи первого обезоруживающего удара, развертывание ракет США средней и меньшей дальности (РСМД), а также планы Вашингтона по выводу оружия в космос.

При этом, как обратил внимание Постников, Москва открыта к поиску компромиссов для стабилизации стратегической обстановки, однако только при условии формирования предпосылок для равноправного диалога и взаимного уважения интересов безопасности сторон.

Ранее генсекретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс не видит непосредственной угрозы со стороны России. При этом он призвал страны НАТО готовиться к противостоянию с Москвой. В качестве примера он привел Эстонию.

Читайте также


политика

Зумеров назвали самым несчастным поколением

Только 44% опрошенных зумеров оценили свое благополучие как высокое

Зумеры теряют вкус к жизни не из-за слабости характера, а по строгим законам нейробиологии

Читать
закрыть

В России предложили ввести предоплату в вузах

Мера нужна, чтобы поступающие не заключали договоры сразу с несколькими вузами и не занимали места

Однако эксперты напоминают: привилегией системы образования в РФ остается широкий выбор

Читать
закрыть

Многодетным мужчинам предложили платить 2 миллиона рублей

Задача капитала – это поддержка, прежде всего, ответственного отцовства

Читать
закрыть

Волки запугали российские регионы

В одном из случаев волк погнался за женщиной, которая выгуливала собаку

Читать
закрыть

Как москвичи пожаловались на ночной клуб в высотке в центре города?

Местные жители месяцами не могут спать из-за шума, мусора и посетителей в неадекватном состоянии

Читать
закрыть

Как живут ушедшие "на пенсию" служебные собаки?

Если найти нового владельца для собаки не удается, ее в большинстве случаев направляют в приют

Читать
закрыть

Где правильно хранить заготовки на зиму?

Сушеные овощи, фрукты, грибы и зелень важно защитить от влаги и прямых солнечных лучей

Банки с вареньем, джемами и маринованными овощами можно хранить в кухонном шкафу или кладовой

Читать
закрыть

Неизвестный слил интимное видео москвички в Сеть

Москвичка заявила, что не собирается испытывать стыд

Эксперты уточняют: действия шантажиста подпадают под статью о неприкосновенности частной жизни

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика