В МИД РФ назвали нереалистичными идеи немедленного отказа от ядерного оружия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Идеи немедленного и безусловного отказа от ядерного оружия контрпродуктивны и нереалистичны, а прогресс на разоруженческом треке невозможен без устранения фундаментальных противоречий. Об этом заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Олег Постников.

"Столь же нереализуемы и попытки искусственно установить сроки разоружения, тем более в нынешней весьма турбулентной и непредсказуемой международной обстановке", – приводит его слова пресс-служба ведомства.

По словам Постникова, основное препятствие для сокращения арсеналов заключается в курсе Запада на достижение военного превосходства. В качесте дестабилизирующих факторов дипломат счел "совместные ядерные миссии" НАТО в Европе, перенос американского "расширенного сдерживания" в Азиатско-Тихоокеанский регион с перспективой создания тройственного "ядерного альянса" США – Южная Корея – Япония, наращивание глобальной системы ПРО под задачи первого обезоруживающего удара, развертывание ракет США средней и меньшей дальности (РСМД), а также планы Вашингтона по выводу оружия в космос.

При этом, как обратил внимание Постников, Москва открыта к поиску компромиссов для стабилизации стратегической обстановки, однако только при условии формирования предпосылок для равноправного диалога и взаимного уважения интересов безопасности сторон.

Ранее генсекретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс не видит непосредственной угрозы со стороны России. При этом он призвал страны НАТО готовиться к противостоянию с Москвой. В качестве примера он привел Эстонию.

