Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 октября, 15:41

Политика

В МИД РФ призвали НАТО не доводить ситуацию до самой жесткой фазы

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Заявления НАТО о необходимости стратегического поражения Москвы приводят к росту шансов на переход сражения в самую жесткую фазу. Об этом в беседе с "Интерфаксом" высказался замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Он напомнил, что все сценарии и алгоритмы применения ядерного оружия указаны в ядерной доктрине.

"Заодно напомню, как прокомментировал вопрос с "ружьем" президент Российской Федерации Владимир Путин – чем более открыто заявляется цель стратегического поражения противника, тем выше шанс на переход сражения в самую жесткую фазу", – указал дипломат.

В ходе пленарной сессии клуба "Валдай" Владимир Путин заявил, что у ведущих мировых держав есть вооружения, применение которых может привести к уничтожению всего живого или катастрофическим последствиям для планеты. Никто не может гарантировать, что такое оружие никогда не будет использовано, указал он.

По словам российского лидера, вероятность наиболее тяжелого сценария возрастает по мере ужесточения международного противостояния. Особенно опасным Путин назвал ситуацию, когда стороны открыто ставят целью стратегическое поражение.

Читайте также


политика

Российская медицина совершила прорыв в лечении рака

Российскую мРНК-вакцину для терапии колоректального рака планируют включить в программу ОМС

Помощь в случае необходимости будет предоставлена всем россиянам

Читать
закрыть

Почему миллионы россиян не догадываются о наличии астмы?

Состояние связано с изменением чувствительности бронхов к внешним раздражителям

Несмотря на дискомфорт, многие не обращаются к врачу, пока не станет совсем плохо

Читать
закрыть

Как платформы по поиску репетиторов подменяют педагогов?

Площадки выставляют профили топовых преподавателей, но затем подменяют их рядовыми специалистами

Эксперты отмечают: онлайн-платформы хотят привлечь клиентов и не всегда ведут себя корректно

Читать
закрыть

Россияне скупают "эликсир молодости" из слюны птиц

Упаковка обойдется более чем в 30 тысяч рублей

Читать
закрыть

Топливный кризис сковал Бали

Очереди на заправках растягиваются на километры, а водители объезжают десятки локаций в поисках топлива

Читать
закрыть

Почему россияне начали прибегать к криосохранению тел?

На эту процедуру соглашаются те, кто хочет вернуться к жизни в будущем

Читать
закрыть

Сколько стоит отдых в новогодние каникулы?

Неделя в Таиланде или Вьетнаме будет стоить минимум 400 тысяч рублей на двоих

За отдых на Мальдивах на двоих придется отдать от 700 тысяч с прямым перелетом

Читать
закрыть

Чем можно заразиться от домашнего животного?

Поскольку питомцы вылизывают себя, со слюной они могут выбрасывать различные микроорганизмы

Погладив, человек через руку рискует перенести их на слизистые, что небезопасно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика