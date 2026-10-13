В МИД РФ призвали НАТО не доводить ситуацию до самой жесткой фазы

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Заявления НАТО о необходимости стратегического поражения Москвы приводят к росту шансов на переход сражения в самую жесткую фазу. Об этом в беседе с "Интерфаксом" высказался замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Он напомнил, что все сценарии и алгоритмы применения ядерного оружия указаны в ядерной доктрине.

"Заодно напомню, как прокомментировал вопрос с "ружьем" президент Российской Федерации Владимир Путин – чем более открыто заявляется цель стратегического поражения противника, тем выше шанс на переход сражения в самую жесткую фазу", – указал дипломат.

В ходе пленарной сессии клуба "Валдай" Владимир Путин заявил, что у ведущих мировых держав есть вооружения, применение которых может привести к уничтожению всего живого или катастрофическим последствиям для планеты. Никто не может гарантировать, что такое оружие никогда не будет использовано, указал он.

По словам российского лидера, вероятность наиболее тяжелого сценария возрастает по мере ужесточения международного противостояния. Особенно опасным Путин назвал ситуацию, когда стороны открыто ставят целью стратегическое поражение.

