Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Девять человек ранены в результате удара дрона-камикадзе по служебному автобусу компании "Мираторг" в поселке Климово Брянской области. Об этом сообщил глава региона Егор Ковальчук в MAX.

По словам губернатора, пострадали шесть сотрудников компании и местные жители. С осколочными ранениями их доставили в медучреждение. Врачи назначили всем амбулаторное лечение

Кроме того, добавил Ковальчук, в Стародубе дрон атаковал одно из предприятий. Ранен 34-летний мужчина, ему оказана необходимая медицинская помощь.

Ранее в Белгородской области беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал автомобиль, в котором находились отец и сын. Оба получили ранения: мужчину госпитализировали с осколочными повреждениями, а подростка – с акубаротравмой.

