Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В 2027 году на городские маршруты Москвы выйдут еще 25 беспилотных трамваев. Об этом рассказал заместитель мэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Мы распространяем решения, которые уже проверили на первых в мире беспилотных трамваях, регулярно курсирующих с пассажирами", – приводит его слова Дептранс столицы в своем канале в мессенджере MAX.

Сейчас в Москве шесть таких трамваев, а к концу 2026 года их число увеличится до 15. Новые машины помогут точнее соблюдать расписание, повысить среднюю скорость движения и сделать поездки более комфортными и предсказуемыми.

Развитие беспилотного парка соответствует Стратегии развития транспорта до 2030 года, которую утвердил Сергей Собянин. Согласно ей, беспилотными будут около двух третей столичного парка трамваев, а к 2035 году показатель вырастет до порядка 90%.

Ранее вице-премьер России Андрей Никитин сообщил, что до половины всего транспорта в России к 2050 году может перейти на автономное управление. По его словам, уже к концу 2028 года на дорогах страны будут работать около тысячи беспилотных грузовиков – примерно 0,3% от общего объема автогрузоперевозок.

При этом запустить полностью беспилотный режим использования грузовиков "КамАЗ" в стране планируется в 2028 году. Такие автомобили смогут выехать на дороги после всех испытаний. Сейчас за движением беспилотных "КамАЗов" следят операторы-логисты, которые дистанционно могут управлять грузовиками, используя видеокамеры.