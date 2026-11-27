Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

В центре столицы сняты ограничения на движение транспорта. Об этом сообщает Дептранс Москвы.

Водители снова могут проезжать по Большому Каменному мосту, а также пользоваться съездами с Кремлевской и Пречистенской набережных на Боровицкую площадь. Кроме того, восстановлено движение по Тверской улице от Тверского бульвара до Охотного Ряда по направлению в центр.

Вместе с тем в Москве действуют ограничения на движение на участках Большого Кондратьевского переулка. Изменения связаны со строительными работами и будут актуальны до 9 февраля 2027 года. В настоящее время там закрыта одна полоса, а в некоторых местахзапрещена парковка.

Также недоступна для движения одна полоса на участках улиц Кашенкин Луг и Большой Марфинской – до 31 октября 2027 года. Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки.