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Военно-строительные подразделения Минобороны России будут комплектоваться выпускниками высших военных учебных заведений и действующими военнослужащими, у которых есть профильная специальность. Об этом сообщил замминистра обороны генерал-лейтенант Павел Фрадков, передает ИС "Вести".

По его словам, одним из источников кадров может стать Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского. Кроме того, замминистра не исключил сотрудничества с гражданскими вузами и их военными кафедрами.

Фрадков также добавил, что более опытные военнослужащие будут помогать молодым специалистам осваивать необходимые практические навыки. Он заверил, что служба в военно-строительных подразделениях будет престижной.

Ранее сообщалось, что штатная численность Вооруженных сил России была увеличена на 27 тысяч человек для формирования отдельных военно-строительных подразделений. По данным Минобороны, изменения боевого состава и численности сил, а также противодействие возникающим угрозам привели к росту потребности в новых объектах военной и военно-социальной инфраструктуры.