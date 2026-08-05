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05 августа, 13:49

Политика

Штатная численность ВС РФ увеличена на 27 тыс человек для формирования подразделений

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Штатная численность Вооруженных сил (ВС) России увеличена на 27 тысяч человек для формирования отдельных военно-строительных подразделений. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным министерства, изменения боевого состава и численности ВС РФ, а также противодействие возникающим угрозам привели к росту потребности в новых объектах военной и военно-социальной инфраструктуры. Из-за специфических требований к строительным работам и режиму секретности выполнение задач гражданскими подрядчиками оказалось затруднено.

В связи с этим, как пояснили в ведомстве, было принято решение увеличить численность для поэтапного формирования отдельных военно-строительных подразделений.

Генерал армии Анатолий Гребенюк назвал решение о создании таких подразделений своевременным, указав, что "назрела необходимость".

"Я думаю, что с приходом нового министра Андрея Белоусова и замминистра Павла Фрадкова этот вопрос подняли и решение было принято. Оно принято правильно", – отметил он.

В конце Владимир Путин установил штатную численность ВС РФ в количестве 2 426 130 человек, в частности, 1 535 000 военнослужащих. Таким образом, численность ВС РФ возросла на 27 тысяч человек, среди которых 25 тысяч – военнослужащие.

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