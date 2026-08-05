Фото: МАХ/"Минобороны России"

Российские военнослужащие установили контроль над населенными пунктами Рыжевка и Зарница в Сумской и Запорожской областях соответственно. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Первое село заняли подразделения группировки войск "Север" благодаря активным наступательным действиям, а второе – подразделения группировки "Восток", которые продвинулись в глубину обороны украинских военных.

Ранее ВС РФ ударили по четырем сухогрузам в двум безэкипажным катерам противника. Три судна были поражены в порту Николаев. Еще один сухогруз, доставлявший военные грузы, был ликвидирован в акватории Черного моря южнее Одессы.

Два безэкипажных украинских катера были уничтожены в северной части Черного моря юго-восточнее Очакова. Атака велась с использованием высокоточного оружия и БПЛА.