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Расчеты реактивных БПЛА "Герань-4 сикер" поразили три сухогруза в акватории Черного моря. Это существенно снизило возможности противника по транспортировке вооружения, военной техники и других грузов военного назначения, сообщили в Минобороны России.

Удары наносились сериями вечером 4 августа и утром 5-го числа. Суда, использовавшиеся для перевозки грузов в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), были поражены южнее и юго-восточнее Одессы. В военном ведомстве уточнили, что все цели были успешно поражены.

Ранее ВС РФ нанесли удары по логистическим центрам в Киеве и Киевской области, которые были задействованы в цикле производстве дронов. В частности, были ликвидированы транспортно-логистический центр "Транс-логистик", логоцентр "Эпицентр" и логоцентр "МЛП-Чайка".

Позднее командование воздушных сил ВСУ признало, что не смогло сбить ни одной из ракет, выпущенных по стране в ночь на 5 августа.