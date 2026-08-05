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05 августа, 08:47

Политика

ВС РФ поразили логистические центры по производству беспилотников в Киеве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России нанесли удары по логистическим центрам, задействованным в цикле производства беспилотников, в Киеве и Киевской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Там уточнили, что в Киеве был уничтожен транспортно-логистический центр "Транс-логистик", осуществляющий производство дронов различных модификаций, а также предназначенный для хранения и распределения материально-технических средств в интересах украинских войск.

Также был поражен логоцентр "Эпицентр". Он является крупным автоматизированным складом, обеспечивающим обработку заказов, сортировку, хранение и доставку товаров двойного назначения и комплектующих для производства БПЛА.

Кроме того, удар был нанесен по логоцентру "МЛП-Чайка", предназначенному для хранения и распределения комплектующих для БПЛА, и инновационному терминалу и логоцентру "Новая почта".

Минобороны подчеркнуло, что в Киевской области ВС РФ поразили логоцентр "Терминал Бровары", осуществляющий хранение комплектующих для дронов, транспортно-логистический центр Бровары "Рабен Украина", являющийся крупным узлом по распределению и хранению комплектующих для БПЛА, и логоцентр "Бровары", работающий с компанией "Новая почта".

Как сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ, после серии взрывов в Киеве произошли пожары. Их зафиксировали в Голосеевском, Деснянском, Оболонском и Святошинском районах города. СМИ отметили, что возгорание и повреждение одного из предприятий привели к ухудшению качества воздуха. Жителям Киева было рекомендовано закрыть окна и не выходить на улицу.

Вместе с тем Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) заявила о пожарах в Киевской области. В частности, в Броварском, Бучанском и Фастовском районах области возгорания произошли на территории поврежденных складских помещений и логистических предприятий. По данным ГСЧС, в Броварах выявили масштабные пожары.

При этом в компании "Укржелдорога" предупредили о задержках поездов до 2,5 часа. Там указали, что ряд пригородных составов будет курсировать с временными изменениями в графиках и маршрутах.

Прошедшей ночью ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием и ударными БПЛА по объектам ВСУ на Украине. В результате удалось уничтожитьтри сухогруза южнее Одессы, которые доставляли вооружение и военное имущество для украинских войск.

ВС РФ нанесли 1 массированный и 15 групповых ударов высокоточным оружием по Украине

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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