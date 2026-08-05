05 августа, 09:06Политика
Франция три года не дает визу дипломату РФ для работы в генконсульстве в Марселе
Фото: depositphotos/viperagp
Франция на протяжении трех лет не выдает визу российскому дипломату, который должен приступить к работе в генеральном консульстве РФ в Марселе. Об этом сообщил РИА Новости генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский.
По словам Оранского, в ожидании виз находятся четыре сотрудника консульства. Один из них – дипломат в ранге консула-советника, он ждет визу уже три года. Остальные трое – технические сотрудники.
Французское посольство в Москве ранее сообщило, что чаще всего выдает россиянам краткосрочные шенгенские визы. На вопрос о том, планируется ли введение электронных виз, в дипмиссии отметили, что пока не рассматривают замену бумажных виз на электронные.
Тем временем Британия с июля текущего года перешла на электронные визы полностью. Кроме того, прекратилась выдача вклеиваемых виз-виньеток новым заявителям.