Маршрут "Москва – область" до Подрезкова запустят 8 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Новый маршрут проекта "Москва – область" № 1484 начнет работать 8 августа и свяжет микрорайон Подрезково со станцией метро "Планерная". Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Благодаря запуску маршрута жители Подрезкова смогут добираться сразу до станций Таганско-Краснопресненской и Замоскворецкой линий метро, а также МЦД-3.

Как сообщили в столичном департаменте транспорта, на линию выйдут новые автобусы среднего класса российского производства. Транспорт оборудован по стандартам Московского транспорта и закуплен в рамках контракта на поставку более 500 автобусов различной вместимости.

Пассажиры смогут пользоваться абонементами "Единый" зоны "Пригород" на 30, 90 или 365 дней, что позволит в среднем экономить до 60% в год на поездках между Подмосковьем и Москвой, а также бесплатно пересаживаться на городской транспорт столицы.

Для владельцев социальных карт москвича и жителя Московской области сохранятся все льготы. Если карта жителя Подмосковья не срабатывает, ее необходимо перекодировать в МФЦ на территории региона. Кроме того, учащиеся смогут воспользоваться льготными билетами "Единый" на 30 и 90 дней по карте москвича.

По словам Ликсутова, за первый год работы проекта "Москва – область" пассажиры совершили более 20 миллионов поездок.

"Мы продолжаем развивать проект и запускаем новый маршрут в Подрезково. На линию выйдут самые современные автобусы, которые соответствуют высоким стандартам качества и сервиса Московского транспорта. Всего до конца 2026 года планируем интегрировать еще свыше 25 направлений", – сказал Ликсутов.

Ранее в Дептрансе сообщили, что график движения поездов на МЦД-3 будет скорректирован 8 и 9 августа. Интервалы на ряде участков увеличатся – на Ленинградском и Казанском направлениях до 15–20 минут, на станции Митьково до 30 минут. Последние составы отправятся с конечных станций в 23:02.

Изменения связаны с подготовительными работами РЖД для смещения железнодорожного пути на участке Химки – Ховрино в рамках строительства высокоскоростной магистрали.