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05 августа, 16:54

Происшествия

Вооруженного мужчину арестовали у гольф-клуба Трампа

Фото: AP Photo/John Antczak

Вооруженного мужчину задержали в Калифорнии вблизи гольф-клуба, принадлежащего президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на министерство юстиции страны.

По данным ведомства, 38-летний Жанин Джон Таэле несколько раз появлялся на этой территории и фотографировал ее. Задержанный заявил, что работает в Госдепартаменте и посещал клуб для обеспечения безопасности. Он также признался, что в его автомобиле находится заряженное оружие.

Таэле предъявлено обвинение в хранении незарегистрированной короткоствольной винтовки. Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. В полиции отметили, что пока не нашли доказательств связи его действий с визитом Трампа.

В конце мая неизвестный открыл огонь у Белого дома. Правоохранительные органы выстрелили в вооруженного человека, он был смертельно ранен. Также в ходе случившегося пострадал случайный прохожий.

Трамп в этот момент был в Белом доме, ЧП никак не повлияло на его работу. СМИ сообщали, что стрелявшим оказался 21-летний Насир Бест. Предположительно, у него были психические отклонения, и он уже попадал в поле зрения полицейских.

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