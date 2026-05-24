Стрельба произошла недалеко от Белого дома в Вашингтоне

Серия выстрелов прозвучала в районе Белого дома в Вашингтоне. Об этом сообщила в соцсети X журналистка ABC News Селина Ван.

По ее словам, после случившегося представителям СМИ сказали спрятаться в зале для пресс-брифингов. Журналистка NBC Джули Циркин уточнила, что всего было слышно около 20–30 выстрелов.

Ранее стрельба произошла в районе исламского центра в Сан-Диего в американском штате Калифорния. Всего в результате инцидента погибли пять человек, в том числе двое подозреваемых в стрельбе – юноши в возрасте 17 и 19 лет.

Одной из жертв нападения стал охранник исламского центра. Полиция рассматривает произошедшее как преступление на почве ненависти.