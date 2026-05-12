12 мая, 14:49

LADBible: в Бразилии жених застрелил невесту в день свадьбы

В Бразилии жених застрелил невесту в день свадьбы

Фото: 123RF.com/jteivans

В Бразилии жених застрелил невесту в день свадьбы, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на LADBible.

По информации местных властей, после церемонии бракосочетания между молодоженами возник конфликт, в результате которого мужчина открыл стрельбу по своей супруге. Женщина погибла не сразу – злоумышленник, как утверждается, вернулся на место преступления и сделал еще несколько выстрелов.

Жертвой стала мать троих детей по имени Нажилла, а стрелявшим оказался сотрудник муниципальной охраны Даниэль Барбоза Мариньо. Как рассказали свидетели, во время свадьбы пара подралась, и родственники решили увести оттуда детей. Вскоре после этого мужчина застрелил жену.

После убийства он самостоятельно связался с полицией, после чего его арестовали. Мариньо предъявлено обвинение.

Ранее владелица похоронного бюро в мексиканском штате Сонора умерла от сердечного приступа, увидев тело мужа на работе. По данным журналистов, мужчина за рулем автомобиля не справился с управлением и съехал в кювет. Врачи не смогли его спасти. После этого тело доставили в бюро для подготовки к прощанию, где его и увидела супруга.

