SCMP: девушка в Китае впала в кому из-за ошибки врачей и очнулась за 2 дня до свадьбы

В Китае жительница восточной провинции Ван Жаньжань впала в кому за 3 месяца до свадьбы из-за врачебной ошибки, сообщает South China Morning Post.

Девушке 24 года, она 6 лет состоит в отношениях со своим молодым человеком Чжан Сюжуем. В конце 2025 года пара зарегистрировала брак, однако свадебная церемония была запланирована на 25 апреля. В январе Жаньжань почувствовала боль в горле и обратилась в клинику Daiyue Jin Medical Hall.

После быстрого осмотра врачи назначили лекарства и сделали укол, при этом у пациентки не спросили про наличие аллергии и не провели кожную аллергическую пробу. В результате состояние девушки резко ухудшилось – у нее онемел язык, появилась рвота и трудности с дыханием.

Ее жених вызвал скорую помощь, Жаньжань доставили в больницу, где установили анафилактический шок. Ей оказали помощь, но в итоге девушка впала в кому на 92 дня. Она очнулась только 23 апреля за 2 дня до свадебной церемонии, но ее способности говорить и двигаться по-прежнему не восстановились.

После случившегося Сюжуй обвинил клинику в халатности и обратился к юристам. Выяснилось, что женщина, которая поставила укол, не была медицинским сотрудником. Кроме того, у врача, прописавшего лечение, не было квалификации для работы в сфере медицины.

В апреле клиника закрылась. Ее сотрудница скрылась, однако перед этим выплатила пострадавшей около 30 тысяч долларов. При этом рассмотрение дела еще не завершено, а сумму компенсации официально никто не назначил.

Ранее в США женщине диагностировали онкологию после того, как врачи 3 года игнорировали симптомы. 26-летняя Тейлор Шейб рассказала, что заметила уплотнение на шее несколько лет назад. Со временем оно становилось более заметным, вызывая тревогу. Она добавила, что окружающие не сразу замечали изменение, однако шишка стала постоянным источником беспокойства.

Тем не менее врачи неоднократно указывали на то, что образование не требует срочного вмешательства, поскольку является доброкачественным. Женщина проходила обследования регулярно, в том числе УЗИ, и сдавала анализы крови, но каждый раз получала рекомендации без назначения дополнительных визитов.

