SCMP: девушка в Китае впала в кому из-за ошибки врачей и очнулась за 2 дня до свадьбы

В Китае жительница восточной провинции Ван Жаньжань впала в кому за 3 месяца до свадьбы из-за врачебной ошибки, сообщает South China Morning Post.

Девушке 24 года, она 6 лет состоит в отношениях со своим молодым человеком Чжан Сюжуем. В конце 2025 года пара зарегистрировала брак, однако свадебная церемония была запланирована на 25 апреля. В январе Жаньжань почувствовала боль в горле и обратилась в клинику Daiyue Jin Medical Hall.

После быстрого осмотра врачи назначили лекарства и сделали укол, при этом у пациентки не спросили про наличие аллергии и не провели кожную аллергическую пробу. В результате состояние девушки резко ухудшилось – у нее онемел язык, появилась рвота и трудности с дыханием.

Ее жених вызвал скорую помощь, Жаньжань доставили в больницу, где установили анафилактический шок. Ей оказали помощь, но в итоге девушка впала в кому на 92 дня. Она очнулась только 23 апреля за 2 дня до свадебной церемонии, но ее способности говорить и двигаться по-прежнему не восстановились.

После случившегося Сюжуй обвинил клинику в халатности и обратился к юристам. Выяснилось, что женщина, которая поставила укол, не была медицинским сотрудником. Кроме того, у врача, прописавшего лечение, не было квалификации для работы в сфере медицины.

В апреле клиника закрылась. Ее сотрудница скрылась, однако перед этим выплатила пострадавшей около 30 тысяч долларов. При этом рассмотрение дела еще не завершено, а сумму компенсации официально никто не назначил.

