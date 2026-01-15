Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 января, 12:12

В мире
Главная / Новости /

Associated Press: в США 20-летнюю девушку ошибочно отправили в морг

В США 20-летнюю девушку ошибочно отправили в морг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

20-летнюю Тимешу Бошам ошибочно отправили в морг в американском городе Саутфилд, который находится в штате Мичиган. Об этом сообщает Associated Press.

Инцидент произошел в 2020 году. Девушке ранее был диагностирован церебральный паралич. В один из дней она стала задыхаться, поэтому ее семья вызвала скорую помощь. Врачи попытались реанимировать Бошам, однако спустя время они констатировали смерть.

Позднее девушка пришла в себя, но уже в мешке для трупов. Когда сотрудники морга открыли его, то увидели, что Бошам жива и с трудом дышит. Ее госпитализировали, однако пациентка так и не смогла пойти на поправку. В результате она умерла через два месяца.

Медэксперты считают, что девушку можно было спасти, если бы ее не отправили в морг. После произошедшего семья Бошам на протяжении нескольких лет судилась с городскими властями. В результате им удалось достичь досудебного соглашения и выплаты 3,25 миллиона долларов (255 миллионов рублей. – Прим. ред.).

Ранее в Таиланде пенсионерка очнулась за пять минут до кремации. Настоятель храма потребовал отправить женщину в больницу, заверив семью в том, что учреждение оплатит все медицинские расходы. Врач заявил, что на деле у пенсионерки не было остановки сердца или дыхательной недостаточности.

Читайте также


за рубежом

Главное

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Читать
закрыть

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Читать
закрыть

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Читать
закрыть

Что будет с российским авторынком в 2026 году?

В 2026 году на российском авторынке следует ожидать небольшую стагнацию

В этом году не планируется появление новых брендов

Читать
закрыть

Привяжут ли размер ипотечной ставки к количеству детей?

Для семей с одним ребенком предлагается ставка в 10%, при рождении второго – 6%

Эксперты уверены: программа семейной ипотеки нуждается в коренном пересмотре

Читать
закрыть

Зачем нужен реестр злостных неплательщиков алиментов?

Сервис поможет избежать отношений с тем, кто безответственно относится к своим обязательствам

Осуждение общества должно мотивировать выплачивать долги, поскольку "грех" становится виден всем

Читать
закрыть

Кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение?

Нырять нельзя, если есть головная боль, общая слабость или недомогания, связанные с ОРВИ

Категорически запрещено окунаться в нетрезвом виде

Читать
закрыть

Чем грозит появление ИИ-блогеров в Сети?

Психологи уверены: появление ИИ-персонажей несет риски

Контент ИИ-блогеров угрожает самооценке и формирует нереалистичные ожидания от себя

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика