Associated Press: в США 20-летнюю девушку ошибочно отправили в морг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

20-летнюю Тимешу Бошам ошибочно отправили в морг в американском городе Саутфилд, который находится в штате Мичиган. Об этом сообщает Associated Press.

Инцидент произошел в 2020 году. Девушке ранее был диагностирован церебральный паралич. В один из дней она стала задыхаться, поэтому ее семья вызвала скорую помощь. Врачи попытались реанимировать Бошам, однако спустя время они констатировали смерть.

Позднее девушка пришла в себя, но уже в мешке для трупов. Когда сотрудники морга открыли его, то увидели, что Бошам жива и с трудом дышит. Ее госпитализировали, однако пациентка так и не смогла пойти на поправку. В результате она умерла через два месяца.

Медэксперты считают, что девушку можно было спасти, если бы ее не отправили в морг. После произошедшего семья Бошам на протяжении нескольких лет судилась с городскими властями. В результате им удалось достичь досудебного соглашения и выплаты 3,25 миллиона долларов (255 миллионов рублей. – Прим. ред.).

Ранее в Таиланде пенсионерка очнулась за пять минут до кремации. Настоятель храма потребовал отправить женщину в больницу, заверив семью в том, что учреждение оплатит все медицинские расходы. Врач заявил, что на деле у пенсионерки не было остановки сердца или дыхательной недостаточности.

