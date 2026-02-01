Фото: depositphotos/vampy1

Три сильные вспышки произошли на Солнце. Об этом ТАСС рассказали в Институте прикладной геофизики.

Первая вспышка (M1.7) предпоследнего класса мощности наблюдалась в 05:05 по московскому времени 1 февраля. Ее длительность составила 20 минут. Примерно через полтора часа была выявлена новая вспышка (M1.0), продолжительность которой не превысила 19 минут.

Еще через 40 минут ученые зафиксировали очередное явление (M1.9) продолжительностью 27 минут. Все вспышки были обнаружены в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4366 (N11E47).

Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

Ранее заведующий лабораторией солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения отдела физики космической плазмы ИКИ РАН Сергей Богачев рассказал, что Солнце находится на фазе спада цикла и в ближайшие годы не вернется к максимальному уровню активности.

По его словам, пик текущего цикла был пройден в 2024 году. Однако он не исключил возможность сильных всплесков. Ученый добавил, что через 3–4 года Солнце перейдет в фазу полной депрессии.

