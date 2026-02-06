Форма поиска по сайту

06 февраля, 23:01

Транспорт

Два поезда "Таврия" задерживаются между Москвой и Крымом

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Два поезда "Таврия" задерживаются между Москвой и Крымом из-за ЧП на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области. Об этом сообщается в телеграм-канале перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".

По данным на 22:00 по московскому времени, состав № 028 Москва – Симферополь следует с отставанием на три часа, а поезд № 028 Симферополь – Москва задерживается менее чем на один час.

Кроме того, состав № 007 Санкт-Петербург – Севастополь отстает от графика на 1,5 часа.

Компания подчеркнула, что остальные поезда уже либо введены в график, либо прибыли на станции.

Сход вагонов грузового состава в Тамбовской области произошел 4 февраля в городе Мичуринске. В результате загорелись цистерны с топливом.

Огонь удалось полностью ликвидировать 5 февраля. В результате инцидента никто не пострадал. Также ЧП не повлекло угрозы для населения и инфраструктуры.

При этом из-за аварии в пути задерживались 8 пассажирских поездов. Более того, движение транспорта ограничили на дорогах, ведущих в поселки Садострой и 2-й Пятилетки.

По данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта.

Новости регионов: поезда из Крыма в Москву задерживаются из-за пожара в Тамбовской области

