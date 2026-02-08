Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 февраля, 14:37

Политика

Путин поблагодарил ОАЭ за помощь в деле о покушении на генерала Алексеева

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном поблагодарил его за сотрудничество и помощь в задержании подозреваемого в покушении на генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Президент поблагодарил своего эмиратского коллегу за эффективное сотрудничество по линии специальных служб и помощь эмиратской стороны в задержании подозреваемого", – отметил он.

Песков добавил, что лидеры государств продолжили обсуждение тем, которые были на повестке дня переговоров в рамках недавнего визита президента ОАЭ в Москву.

Покушение на Алексеева произошло 6 февраля в Москве. По предварительной версии, неизвестный открыл стрельбу по генерал-лейтенанту в жилом доме на Волоколамском шоссе, а затем скрылся. Сотрудника Минобороны оперативно доставили в больницу.

По данному факту возбуждены уголовные дела. Столичная прокуратура также взяла расследование дела на контроль.

Спустя время стало известно, что исполнителя покушения задержали в Дубае и передали России. Также в Москве удалось задержать его пособника. Их арестовали. Еще одна пособница выехала на Украину.

Следствие установило, что исполнитель преступления действовал по указанию спецслужб Украины и прибыл в Москву в декабре 2025 года для совершения теракта. В СК уточнили, что он является уроженцем Тернопольской области, однако ныне имеет гражданство России.

Суд в Москве арестовал обвиняемого в покушении на генерал-лейтенанта Алексеева

Читайте также


властьполитикапроисшествия

Главное

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

Существуют ли "критические дни" у мужчин?

Синдром мужской раздражительности возникает из-за недостаточной выработки тестостерона

Эта проблема сказывается на психологическом состоянии, делая мужчину эмоционально более уязвимым

Читать
закрыть

Как устроить себе отдых на Мальдивах по привлекательной цене?

Авиакомпании предлагают доступные перелеты в невысокий сезон и межсезонье

Можно жить не в люксовом отеле, а в туристическом жилье типа гестхауса

Читать
закрыть

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Читать
закрыть

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика