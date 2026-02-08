Путин поблагодарил ОАЭ за помощь в деле о покушении на генерала Алексеева

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном поблагодарил его за сотрудничество и помощь в задержании подозреваемого в покушении на генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Президент поблагодарил своего эмиратского коллегу за эффективное сотрудничество по линии специальных служб и помощь эмиратской стороны в задержании подозреваемого", – отметил он.

Песков добавил, что лидеры государств продолжили обсуждение тем, которые были на повестке дня переговоров в рамках недавнего визита президента ОАЭ в Москву.

Покушение на Алексеева произошло 6 февраля в Москве. По предварительной версии, неизвестный открыл стрельбу по генерал-лейтенанту в жилом доме на Волоколамском шоссе, а затем скрылся. Сотрудника Минобороны оперативно доставили в больницу.

По данному факту возбуждены уголовные дела. Столичная прокуратура также взяла расследование дела на контроль.

Спустя время стало известно, что исполнителя покушения задержали в Дубае и передали России. Также в Москве удалось задержать его пособника. Их арестовали. Еще одна пособница выехала на Украину.

Следствие установило, что исполнитель преступления действовал по указанию спецслужб Украины и прибыл в Москву в декабре 2025 года для совершения теракта. В СК уточнили, что он является уроженцем Тернопольской области, однако ныне имеет гражданство России.

