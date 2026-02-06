Форма поиска по сайту

06 февраля, 10:30

Происшествия

В Москве предотвращено покушение на генерал-лейтенанта МО РФ Владимира Алексеева

Фото: Министерство обороны РФ

В Москве предотвращено покушение на генерал-лейтенанта Минобороны России Владимира Алексеева. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Следствие установило, что неизвестный открыл стрельбу по сотруднику МО РФ в жилом доме на Волоколамском шоссе, после чего скрылся. Алексеев был оперативно доставлен в медучреждение.

Петренко уточнила, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте огнестрельного оружия. В рамках расследования к месту происшествия прибыли следователи и криминалисты столичного СК, которые уже приступили к изучению записей с камер видеонаблюдения и опросу очевидцев.

Также организован розыск всех лиц, причастных к преступлению.

Ранее теракт против офицера Минобороны пытался устроить агент военной разведки Украины в Крыму. Преступление готовилось Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины.

По заданию ведомства, завербованный мужчина должен был подорвать российского военного в его автомобиле с использованием взрывного устройства. Исполнитель был нейтрализован при закладке взрывчатки под машину и оказании вооруженного сопротивления правоохранителям.

