06 февраля, 19:20Культура
Путин поздравил гендиректора Первого канала Константина Эрнста с 65-летием
Фото: ТАСС/Ольга Зиновская
Владимир Путин поздравил с 65-летием генерального директора Первого канала Константина Эрнста. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
В публикации говорится, что коллеги и зрители Первого канала ценят талант Эрнста и его преданность любимому делу. Кроме того, именно с его именем связаны значимые страницы истории современного отечественного телевидения.
Президент пожелал Эрнсту здоровья, успехов и новых достижений.
Ранее Путин включил гендиректора Первого канала в состав совета при президенте России по культуре и искусству. Кроме того, совет пополнился и другими новыми членами, среди них – певец Ильдар Абдразаков, художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова Константин Хабенский, режиссер Никита Михалков, писатель Захар Прилепин, руководитель "Союзмультфильма" и Киностудии имени М. Горького Юлиана Слащева.