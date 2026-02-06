Путин поздравил гендиректора Первого канала Константина Эрнста с 65-летием

Фото: ТАСС/Ольга Зиновская

Владимир Путин поздравил с 65-летием генерального директора Первого канала Константина Эрнста. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

В публикации говорится, что коллеги и зрители Первого канала ценят талант Эрнста и его преданность любимому делу. Кроме того, именно с его именем связаны значимые страницы истории современного отечественного телевидения.

Президент пожелал Эрнсту здоровья, успехов и новых достижений.

Ранее Путин включил гендиректора Первого канала в состав совета при президенте России по культуре и искусству. Кроме того, совет пополнился и другими новыми членами, среди них – певец Ильдар Абдразаков, художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова Константин Хабенский, режиссер Никита Михалков, писатель Захар Прилепин, руководитель "Союзмультфильма" и Киностудии имени М. Горького Юлиана Слащева.

