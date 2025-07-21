Путин присвоил Богомолову звание заслуженного деятеля искусств РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин присвоил российскому режиссеру, художественному руководителю Московского драматического театра на Малой Бронной Константину Богомолову звание заслуженного деятеля искусств РФ. Указ президента России опубликован на портале правовых актов.

Ранее глава РФ наградил певца Юрия Антонова орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени. Также ордена "За заслуги в культуре и искусстве" была удостоена актриса Лариса Удовиченко. Оба артиста были награждены за внесенный вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также "многолетнюю плодотворную творческую деятельность".

До этого Путин присвоил звание народного артиста актерам Анне Михалковой, Александру Олешко и Максиму Аверину. Звание было присвоено за "большие заслуги в развитии кинематографического, театрального, хореографического, циркового и эстрадного искусства".

Более того, его были удостоены артистка Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Елена Бараненко и артист-кукловод Государственного академического центрального театра кукол имени Образцова Владимир Беркун.