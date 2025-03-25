Путин присвоил звания народных артистов России Михалковой и Олешко

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Владимир Путин присвоил звания народных артистов России актерам Анне Михалковой, Александру Олешко и Максиму Аверину. Соответствующий указ президента размещен на портале нормативных правовых актов.

Звание присваивается за "большие заслуги в развитии кинематографического, театрального, хореографического, циркового и эстрадного искусства". Его также были удостоены артистка Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Елена Бараненко и артист-кукловод Государственного академического центрального театра кукол имени Образцова Владимир Беркун.

Кроме того, певица, ведущая программы АО "Русское Радио – Евразия" Анна Семенович была награждена медалью "За труды в культуре и искусстве" за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

Ранее Путин поздравил представителей российской культуры с профессиональным праздником, который в РФ ежегодно отмечается 25 марта. В ходе церемонии награждения премиями деятелей культуры в Кремле Путин назвал российскую культуру нитью, связывающей разные поколения просветителей и творцов в стране.

Наградами в рамках первой премии были отмечены директор Центра классической и традиционной архитектуры МАРХИ Алексей Капустин, главный дирижер камерной капеллы "Академия Русской Музыки" Иван Никифорчин и прима-балерина Мариинского театра Рената Шакирова.