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Стали известны победители кинопремии "Ника"
Фото: Агентство ''Москва''/Артур Новосильцев
Торжественная церемония вручения кинематографической премии "Ника" прошла 24 марта в московском театре "Маска". Об этом сообщает ТАСС.
Главный приз премии в номинации "Лучший игровой фильм" получила картина "Мастер и Маргарита" режиссера Михаила Локшина по мотивам одноименного романа Михаила Булгакова.
Награду за лучшую мужскую роль в этом году разделили Евгений Цыганов, сыгравший Мастера в экранизации романа Булгакова, и Юра Борисов за свою роль в фильме "Кончится лето". Лучшей актрисой была признана Юлия Снигирь, сыгравшая в "Мастере и Маргарите".
Наград также были удостоены:
- за лучшую режиссерскую работу – Бакур Бакурадзе, "Снег в моем дворе";
- за лучшую сценарную работу – Елена Киселева, "Смотри на меня!";
- за лучшую операторскую работу – Максим Жуков, "Мастер и Маргарита";
- за лучшую музыку к фильму – Алексей Рыбников, "9 секунд";
- за лучшую мужскую роль второго плана – Роман Мадянов, "Любовь Советского Союза";
- за лучшую женскую роль второго плана – Евгения Добровольская, "Хуже всех";
- за лучшую работу режиссера монтажа – Иван Лебедев, "Кончится лето";
- за лучшую работу звукорежиссера – Алексей Самоделко, "Мастер и Маргарита";
- за лучшую работу художника – Денис Лищенко, "Мастер и Маргарита";
- за лучшую работу художника по костюмам – Галина Солодовникова и Ульяна Полянская, "Мастер и Маргарита";
- за лучший сериал – "Плевако";
- за лучший неигровой фильм – "Лексо" (Олеся Фокина);
- за лучший анимационный фильм – "Лунтик. Возвращение домой" (Константин Бронзит);
- за открытие года – режиссер Зака Абдрахманова, "Папа умер в субботу".
Ранее был опубликован список лауреатов специальной премии за вклад в развитие театрального искусства фестиваля "Золотая маска" по итогам сезона-2023/2024. Одними из номинантов стали режиссеры Никита Михалков и Марк Розовский.
Церемония награждения состоится в День театра, 27 марта, в Бетховенском зале Большого театра.
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