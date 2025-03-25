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Культура

Стали известны победители кинопремии "Ника"

Фото: Агентство ''Москва''/Артур Новосильцев

Торжественная церемония вручения кинематографической премии "Ника" прошла 24 марта в московском театре "Маска". Об этом сообщает ТАСС.

Главный приз премии в номинации "Лучший игровой фильм" получила картина "Мастер и Маргарита" режиссера Михаила Локшина по мотивам одноименного романа Михаила Булгакова.

Награду за лучшую мужскую роль в этом году разделили Евгений Цыганов, сыгравший Мастера в экранизации романа Булгакова, и Юра Борисов за свою роль в фильме "Кончится лето". Лучшей актрисой была признана Юлия Снигирь, сыгравшая в "Мастере и Маргарите".

Наград также были удостоены:

  • за лучшую режиссерскую работу – Бакур Бакурадзе, "Снег в моем дворе";
  • за лучшую сценарную работу – Елена Киселева, "Смотри на меня!";
  • за лучшую операторскую работу – Максим Жуков, "Мастер и Маргарита";
  • за лучшую музыку к фильму – Алексей Рыбников, "9 секунд";
  • за лучшую мужскую роль второго плана – Роман Мадянов, "Любовь Советского Союза";
  • за лучшую женскую роль второго плана – Евгения Добровольская, "Хуже всех";
  • за лучшую работу режиссера монтажа – Иван Лебедев, "Кончится лето";
  • за лучшую работу звукорежиссера – Алексей Самоделко, "Мастер и Маргарита";
  • за лучшую работу художника – Денис Лищенко, "Мастер и Маргарита";
  • за лучшую работу художника по костюмам – Галина Солодовникова и Ульяна Полянская, "Мастер и Маргарита";
  • за лучший сериал – "Плевако";
  • за лучший неигровой фильм – "Лексо" (Олеся Фокина);
  • за лучший анимационный фильм – "Лунтик. Возвращение домой" (Константин Бронзит);
  • за открытие года – режиссер Зака Абдрахманова, "Папа умер в субботу".

Ранее был опубликован список лауреатов специальной премии за вклад в развитие театрального искусства фестиваля "Золотая маска" по итогам сезона-2023/2024. Одними из номинантов стали режиссеры Никита Михалков и Марк Розовский.

Церемония награждения состоится в День театра, 27 марта, в Бетховенском зале Большого театра.

Фильм "Мастер и Маргарита" получил наибольшее количество наград кинопремии "Ника"

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