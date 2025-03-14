Опубликован список лауреатов спецпремии "Золотая маска"

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Одними из лауреатов специальной премии за вклад в развитие театрального искусства фестиваля "Золотая маска" по итогам сезона – 2023–2024 стали режиссеры Никита Михалков и Марк Розовский, сообщили в пресс-службе фестиваля.

В списке также представлены художник театра и кино Борис Бланк, актриса Московского театра "Современник" Марина Неелова, актер Театра Моссовета Евгений Стеблов, актриса МХТ имени Чехова Наталья Тенякова и худрук Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Александр Титель.

В свою очередь, от Санкт-Петербурга и остальных регионов России "Золотой маской" будут отмечены создатель и худрук театра "Санктъ-Петербургъ Опера" Юрий Александров, актер Театра кукол Айрат Ахметшин, театральный художник Александр Орлов, солистка Ивановского музыкального театра Ирина Ситнова и худрук Владикавказского академического русского театра имени Вахтангова Владимир Уваров.

Вместе с тем лауреатами премии за поддержку театрального искусства России стали губернатор Севастополя Михаил Развожаев и губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Церемония награждения состоится в День театра, 27 марта, в Бетховенском зале Большого театра.

"Золотая маска" – это ежегодная профессиональная награда, учрежденная Союзом театральных деятелей России. Она вручается с 1993 года и охватывает все виды и жанры театрального искусства. В сезоне – 2023–2024 церемония проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Перед "Золотой маской" состоится награждение номинантов еще одной премии за 2024 год – "Ника". Она пройдет 24 марта.

Претендентами в номинации "Лучший игровой фильм" стали такие киноленты, как "Воздух", "Смотри на меня!" и "Кончится лето". В свою очередь, соперниками в номинации "Лучшая сценарная работа" были объявлены Бакур Бакурадзе, а также Андрей Кончаловский и Елена Киселева.