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05 марта, 22:30

Общество

В Москве наградили 14 лауреатов премии "Женщина-призвание"

В Москве наградили 14 лауреатов премии "Женщина-призвание"

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В Москве наградили 14 лауреатов премии "Женщина-призвание". Она создана, чтобы подчеркнуть значимость женщин, которые своим трудом, добротой и инициативами помогают укреплять тыл в ходе СВО.

В этом году мероприятие проводится второй раз. Среди номинантов были представлены организаторы центров взаимопомощи, артистки, выступающие для бойцов, волонтеры и журналисты.

В номинации "Духовно-психологическая поддержка" была награждена создатель группы взаимопомощи семьям участников СВО. За "Патриотическое воспитание" отметили сопровождающих гуманитарные конвои. Также наградили руководителя детского творческого центра, воспитанники которого участвуют в патриотических мероприятиях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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