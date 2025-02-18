Штрафы за отсутствие регистрации собак вступят в силу в Подмосковье с марта

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Штрафы от 1 500 до 3 000 рублей за несоблюдение регистрации домашних животных вступят в силу в Московской области с марта согласно закону об обязательной регистрации питомцев. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства и продовольствия региона на сайте.

Закон направлен на формирование реестра домашних питомцев, что значительно облегчит их поиск в случае пропажи. Владельцы должны будут зарегистрировать питомцев в течение двух недель после того, как им исполнится три месяца.

Регистрация собак является обязательной, в то время как регистрация других животных осуществляется по желанию владельца, уточнило ведомство. Помимо этого, владельцы не ограничены в количестве животных, которых они могут зарегистрировать.

Поставить питомца на учет можно будет в ветеринарных клиниках, находящихся в ведении министерства. Для этого необходимо записаться на прием к ветеринару через региональный портал государственных услуг или по телефону +7 (495) 668-01-25. Также заявление на регистрацию можно заполнить в электронном виде в клинике.

Во время приема врач проверит личные данные владельца, адрес регистрации и зафиксирует информацию о питомце, включая пол, породу, окрас и другое. Также в базу данных будет внесена информация о прививках животного, адресе его проживания. По завершении процедуры у питомца появится свой идентификационный номер.

При наличии чипа, который не был внесен в систему, и при его установке регистрацию проведут бесплатно, обратило внимание министерство.

Между тем Госдума приняла в первом чтении законопроект Мособлдумы о введении штрафов за выгул собак без поводка и намордника. КоАП планируется дополнить статьей 8.50, согласно которой граждане будут наказываться за нарушение требований по питомцам. Собак необходимо выгуливать в наморднике и на поводке, убирать за ними в местах общего пользования и не находиться с питомцами вне специальных мест на улице. За нарушение россиянам будет полагаться штраф в размере до 1 500 рублей.