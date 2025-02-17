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Штрафы для хозяев незарегистрированных собак введут в Новгородской области с 1 марта, пишет РИА Новости со ссылкой на региональный комитет ветеринарии.

С 1 сентября прошлого года хозяева должны были зарегистрировать своих собак в электронной базе. В течение полугода эта процедура была добровольной. Регистрацию можно было пройти через государственные районные ветеринарные станции и портал "Госуслуги".

"После 1 марта 2025 года за отсутствие регистрации, как и за намеренный отказ от нее, областным законом предусмотрены штрафные санкции: от 1,5 до 3 тысяч рублей за каждый случай выявления нарушения", – уточнили в комитете.

Сама регистрация осуществляется на безвозмездной основе, однако для этого у питомца должен быть электронный чип, который могут платно установить в ветклинике.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект Мособлдумы о введении штрафов за выгул собак без поводка и намордника. По словам авторов инициативы, дела о нарушениях будут рассматривать региональные органы исполнительной власти. Как они считают, меры административной ответственности помогут уменьшить число неправильных случаев обращения с животными.

