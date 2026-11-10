Глава МИД Франции заявил, что его устраивает нынешняя форма Украины

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Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что его устраивает нынешняя форма Украины. Об этом Барро рассказал в эфире радиостанции Franceinfo.

Так он прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что после урегулирования конфликта Украина может стать "немного другой формы".

Интерпретировать заявление американского президента министр не стал. Он заявил, что Украина имеет форму, которая его устраивает.

"Это форма независимого государства, которое само решило распоряжаться своим будущим, писать собственную историю", – сказал Барро.

Заявление Трампа также прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля указал, что политическая география Украины уже изменилась и с этим фактом нужно считаться.