Авиакомпания "Аэрофлот" оштрафована на 30 тыс руб за овербукинг

Фото: Москва 24/Антон Великжанин​

Авиакомпанию "Аэрофлот" оштрафовали на 30 тысяч рублей за овербукинг на рейсе Оренбург – Москва. Об этом сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Проверку провела Оренбургская транспортная прокуратура после обращения одного из пассажиров. Установлено, что в сентябре 2026 года в аэропорту Оренбурга мужчине отказали в посадке на рейс SU 1245 по маршруту Оренбург – Москва. Причиной стало отсутствие свободных мест в салоне из-за дисбаланса в системе бронирования.

По итогам проверки транспортный прокурор внес представление в ПАО "Аэрофлот". Авиакомпанию привлекли к административной ответственности по статье об оказании услуг ненадлежащего качества. Пассажиру переоформили неиспользованный билет на следующий рейс по тому же маршруту без дополнительной платы.

Ранее стало известно, что Минтранс России планирует узаконить овербукинг на авиарейсах, руководствуясь защитой прав пассажиров и прозрачными правилами для отрасли. В этом случае будет закреплен широкий выбор компенсаций. При этом овербукинг могут разрешить только на направлениях с высокой частотой регулярных рейсов.

