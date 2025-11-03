Турэксперт Ромашкин: овербукинг в России должен стать добровольным для пассажиров

Минтранс РФ рассматривает возможность узаконить овербукинг. В ведомстве уверяют, что благодаря этому пассажиры получат больше возможностей для планирования поездок. Как будет работать новая система и какие права есть у пассажиров в ситуации овербукинга на сегодняшний день, узнала Москва 24.

Цивилизованный подход

Минтранс РФ намерен легализовать овербукинг. По словам главы ведомства Андрея Никитина, изначально такая опция была создана для защиты интересов путешественников, поскольку она помогает заполнить салон самолета. То есть те, кто опоздал или передумал лететь, таким образом освобождают места для тех, кому нужно добраться до локации прямо сейчас.

Теперь же задача Минтранса состоит в том, чтобы прописать четкие правила по данному вопросу для всей отрасли. На данный момент разрабатываются изменения в Воздушный кодекс, отметил Никитин.

"Все финальные решения будут приниматься по итогам обсуждения и с учетом мнений и позиций всех заинтересованных сторон. Для нас важно, чтобы пассажиры с введением овербукинга получили не какие-то ограничения, а еще больше возможностей для планирования своих поездок", – заявил министр.



Однако некоторые видят ситуацию иначе. Член Общественного совета при Минтрансе Кирилл Янков в беседе с изданием "Абзац" отметил, что обычно именно авиакомпании выступают в качестве инициаторов подобных обращений, поскольку видят в этом экономическую выгоду.





Кирилл Янков член Общественного совета при Минтрансе Страдают при овербукинге обычно пассажиры, и были случаи, когда прокуратура квалифицировала это как противоправное нарушение. <...> А общественные, пассажирские, потребительские общества, наоборот, критиковали овербукинг.

Янков также допустил, что в нынешних условиях продажа "лишних" билетов может квалифицироваться как мошенничество, поскольку это сознательный обман клиента ради получения прибыли.

При этом председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов в беседе с НСН отметил, что инициатива учитывает интересы сразу всех: как авиакомпаний, так и пассажиров. Кроме того, она позволит сдерживать рост цен на билеты, правда, если возможность "участия" в овербукинге будет добровольной.



"Сейчас зачастую бывает так, что за один день до вылета пассажиры хотят купить билеты, а их нет. Но перед рейсом некоторые пассажиры отказываются лететь. Если мы заранее сможем сделать так, что ряд пассажиров готовы полететь позднее, а тем, кому важно, улетят, то и компания таким образом вовлечет в оборот дополнительные средства", – пояснил он.

В таком случае перевозчик учитывает риски и может временно воздержаться от повышения стоимости билетов на рейс, добавил эксперт.

Пассажиры, столкнувшиеся с овербукингом, часто рассказывают в Сети свои истории. Например, летом 2025 года телеграм-канал SHOT сообщил о том, как жительница Санкт-Петербурга смогла улететь только с третьей попытки.

По словам журналистов, девушке нужно было в Новосибирск на свадьбу подруги. Сначала ее не посадили на первый рейс, перенеся поездку на следующий день, а после ситуация повторилась. В итоге пассажирке пришлось пропустить девичник и прилететь уже к самому торжеству. Однако на этом приключения не закончились. На обратном пути места снова не оказалось, и, чтобы попасть домой, девушке пришлось доплачивать 20 тысяч рублей за бизнес-класс.



Еще один случай произошел в Новосибирске уже в ноябре прошлого года, сообщил NGS.ru. Несмотря на то что пассажир заранее оплатил выбор конкретного места, на регистрации заявили, что не могут пустить мужчину в самолет. Причину объяснили заменой борта. После разбирательств пассажира все-таки пустили на рейс, но посадили в хвост, хотя полет предполагался в бизнес-классе.

"Непубличная практика"

Попытка легализовать овербукинг предпринималась уже неоднократно, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов в разговоре с Москвой 24.

"Это экономическая модель, которую используют многие авиакомпании (в том числе зарубежные): учитывая статистику неявки пассажиров и отказов от перевозки, они продают больше билетов, чем мест на борту. Процент перепродажи устанавливается самими авиакомпаниями путем динамического расчета загрузки, и они извлекают дополнительную прибыль. В то время как за рубежом на загруженных направлениях выплачиваются серьезные компенсации и предоставляются сертификаты на перевозку, и некоторые пассажиры только рады попасть под овербукинг, чтобы получить солидную компенсацию", – сказал он.

В России сложившаяся практика неоднократно подвергалась преследованию – выносились предписания, отметил эксперт.





Георгий Мохов вице-президент РСТ С точки зрения российского законодательства авиаперевозчик обязан предоставить перевозку, указанную в билете. Авиакомпании проигрывали все суды – с них взыскивали не только стоимость проездного документа, но и убытки (включая цену туристических поездок и транзитных билетов). Сейчас объявлена процедура компромиссного обсуждения между авиаперевозчиками, представителями туристической индустрии и обществом защиты прав потребителей. По какому пути это пойдет, пока неизвестно.

При этом практика овербукинга сама по себе непубличная. При покупке билета пассажир не может узнать, окажется он лишним или нет.

"Поэтому, чтобы не возникло проблем, рекомендуется регистрироваться на рейс заранее (чтобы уже иметь посадочный талон и место на борту), не опаздывать на посадку, не затягивать с регистрацией и сдачей багажа. С юридической точки зрения важно определить категории пассажиров, которых нельзя не допустить на рейс (маломобильные, несовершеннолетние, особые жизненные ситуации). Если нормы будут приняты, они должны поставить авиаперевозчиков в жесткие рамки: кого нельзя не допустить, какая компенсация, когда об этом сообщат, как обеспечат комфорт ожидания, чтобы не было ситуаций, когда следующий рейс только через две недели. Регламентация способна снизить конфликтные ситуации", – резюмировал Мохов.

В свою очередь, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин напомнил, что в случае столкновения пассажира с овербукингом авиакомпания должна обеспечить ему посадку на следующий рейс.

"На направлениях с большим количеством перевозок (Санкт-Петербург – Москва) проблема незначительна, но там, где полеты один-два раза в день, потери велики (можно улететь только завтра). Авиакомпания должна довезти до места назначения и выплатить компенсацию (зависит от времени задержки). Плюс при задержках пассажиров обязаны кормить, через восемь часов размещать в отеле на ночь", – подчеркнул эксперт в беседе с Москвой 24.





Сергей Ромашкин вице-президент АТОР Некоторые считают, что овербукинг снизит стоимость билетов, однако я с этим не согласен. Я бы не хотел быть пассажиром, который пришел, а мест нет. Если овербукинг будет разрешен, нужно сделать принцип добровольности: авиакомпания может предложить замену на более поздний рейс за компенсацию или разрешить лететь как планировалось – выбор должен оставаться за пассажиром.

Например, в США авиакомпании предлагают компенсацию, иногда сопоставимую со стоимостью билета, что фактически делает перелет бесплатным. Если подобная практика появится в России, часть пассажиров будет соглашаться на такие условия добровольно. Однако важно, чтобы овербукинг не навязывался: компаниям стоит предлагать альтернативные варианты, а не принуждать к ним. Защита интересов пассажиров должна быть приоритетом, иначе возникнет риск злоупотреблений со стороны перевозчиков, уверен эксперт.