Российские военные нанесли удар по складам с БПЛА в Киеве

Фото: MAX/"Минобороны России"

Российские военные поразили складские помещения предприятия ООО "Вест Гейт Логистик" в Киеве, где находились БПЛА и их компоненты. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В частности, на складах компании собирали и хранили беспилотники большой и средней дальности самолетного типа.

В оборонном ведомстве напомнили, что удары наносятся по логистическим центрам, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Эта работа продолжается.

Ранее ВС РФ нанесли групповые удары по логистическим центрам и морским портам Украины, которые используются в интересах украинских военных. Российская армия атаковала ударными дронами и высокоточным оружием воздушного базирования.