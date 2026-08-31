Температурные испытания теплосетей дополнительно провели в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В Москве дополнительно провели температурные испытания тепловых сетей перед новым отопительным сезоном. Об этом сообщил комплекс горхозяйства со ссылкой на заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

"До 31 августа на магистральных тепловых сетях сотрудники ПАО "МОЭК" организовали испытания на максимальную температуру теплоносителя. Таким образом, проверили готовность трубопроводов нести повышенную нагрузку на оборудование в пики зимних холодов", – отметил он.

По словам вице-мэра, в рамках температурных испытаний значения теплоносителя поднимаются до 150 градусов. Всего испытания были проведены на более чем 9 тысячах километров магистральных теплосетей. При нагревании и остывании металлических стенок трубопроводов специалисты устанавливают потенциально ненадежные участки, которые не были обнаружены при гидравлических испытаниях. Это позволяет провести ремонты до начала отопительного сезона.

В общей сложности к осенне-зимнему периоду в Москве подготовят свыше 74 тысяч зданий, включая более 34 тысяч многоквартирных домов.

Ранее сообщалось, что похолодание в конце августа не станет основанием для досрочного начала отопительного сезона в Москве и области. Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко указал, что запускать централизованное отопление при каждом кратковременном снижении температуры не всегда технически и экономически оправданно.

