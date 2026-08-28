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28 августа, 14:01

Общество

Похолодание в конце августа не станет основанием для включения отопления в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Похолодание в конце августа не станет основанием для досрочного начала отопительного сезона в Москве и области. Об этом ТАСС заявил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

"Действующие правила привязаны не к одному холодному дню: отопительный период начинается, когда среднесуточная температура держится ниже 8 градусов в течение пяти суток", – сказал депутат.

Аксененко отметил, что запускать централизованное отопление при каждом кратковременном снижении температуры не всегда технически и экономически оправданно. При этом до начала отопительного сезона похолодание может привести к дополнительным расходам жителей на электроэнергию из-за использования обогревателей.

По мнению депутата, при аномальном снижении температуры можно было бы временно увеличить объем электроэнергии, который население оплачивает по базовому тарифу.

В ночь на 29 августа столбики термометров в Московском регионе могут опуститься до 5–10 градусов. Погоду в ближайшие дни будет определять антициклон. 28 августа местами пройдет небольшой дождь. 29-го числа в Москве осадков не ожидается, но в западных районах Подмосковья они возможны.

Ранее СМИ писали, что в Москве наступила метеорологическая осень. Однако синоптик Михаил Леус назвал эти слухи преувеличенными и объяснил, что по действующим климатическим нормам средняя дата начала метеорологической осени приходится на 2 сентября. В 2025 году она наступила только 24 сентября.

"Новости дня": системы отопления заменили почти в 100 домах Москвы

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