В Запорожье сгорел один из крупнейших заводов Украины по производству водки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Один из крупнейших украинских ликероводочных заводов, который расположен на подконтрольной Киеву территории Запорожской области, оказался полностью уничтожен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

На объекте, который выпускает водку "Хортица", произошел пожар. В компании Global Spirits, которой принадлежало предприятие, рассказали журналистам, что здание горело около трех часов. Теперь завод не подлежит восстановлению.

По предварительным подсчетам, в результате пожара было утрачено от 3 до 4 миллионов бутылок готовой продукции. Помимо "Хортицы", завод производил водку "Мороша", "Первак", "Медовая", "Пшеничная слеза" и Gold Ukraine.

Ранее масштабный лесной пожар был зафиксирован в Чернобыльской зоне отчуждения. Пламя активно распространялось по всей территории леса из-за сильного ветра. По предварительным данным, площадь пожара составила более 1 100 гектаров. Однако спустя время пламя было ликвидировано.

