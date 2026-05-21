21 мая, 15:42

Происшествия

Пожар уничтожил храм в Японии, в котором хранился огонь, горевший 1 200 лет

Фото: x.com/politicalawake

Пожар полностью уничтожил павильон Рэйкадо буддийского храмового комплекса Дайсеин на японском острове Миядзима, где хранился "вечный огонь", зажженный якобы свыше 1 200 лет назад. Об этом сообщает The Japan Times.

Кроме павильона монастыря, рядом также сгорела хижина. Затем пламя перекинулось на ближайший лесной массив, но пожарные смогли ликвидировать возгорание. Информации о пострадавших не приводится.

В храме рассказали, что один из его представителей успел перенести "вечный огонь" в другое место. Пожарные службы заявили, что причиной возгорания мог стать сам огонь в зале. Журналисты напомнили, что пожар ранее уже уничтожал павильон в 2005 году, но и в тот раз монахам удалось сохранить пламя.

По легенде, огонь горит с 806 года, когда его зажег выдающийся буддийский мыслитель Кукай, известный также как Кобо Дайси. Кроме того, от этого "вечного огня" зажгли "Пламя Мира" в Мемориальном парке мира в Хиросиме.

Ранее сильный пожар в Амстердаме уничтожил 150-летнее здание церкви Вонделкерк. Неоготическая церковь была построена в 1872–1880 годах по проекту архитектора Пьера Кейперса. Последние годы она не использовалась для регулярных богослужений и являлась культурным пространством – там проходили выставки, общественные мероприятия и концерты.

