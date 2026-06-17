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NYP: Зеленский отказал Макрону в просьбе задержаться на саммите G7

Зеленский отклонил просьбу Макрона задержаться на саммите G7 – СМИ

Фото: ТАСС/EPA/POOL/YOAN VALAT

Президент Украины Владимир Зеленский отказал лидеру Франции Эммануэлю Макрону в просьбе остаться на саммите "Большой семерки" (G7) подольше. Об этом сообщает издание The New York Post.

По информации журналистов, Зеленский не смог задержаться на мероприятии, поскольку он спешил в Брюссель, где его ожидали по поводу заявки Украины на вступление в Евросоюз.

Украинский лидер также пожаловался Макрону, что ему не удалось согласовать двустороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Евросоюз и Украина официально приступили к переговорам о вступлении на межправительственной конференции в Люксембурге 15 июня. Председатель Европейского совета Антониу Кошта назвал это историческим шагом к будущему Украины в ЕС.

Зеленский утверждал, что Киев "дал понять" о готовности украинского президента встретиться с Владимиром Путиным на саммите G7 во Франции. Тем не менее, добавил он, украинская сторона не получила конкретного ответа от Кремля.

Песков заявил, что Киев официально не предлагал встречу Путина и Зеленского на саммите G7

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